La mañana de este viernes, un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 124.5 de la carretera Arequipa–Puno, en el sector de Cañahuas (distrito San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma) y dejó varios heridos y cuantiosos daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 horas, cuando una miniván de placa V0D-128, marca Changan, que se dirigía de Imata hacia Arequipa con ocho pasajeros a bordo, colisionó frontalmente contra una camioneta Toyota Hilux de matrícula VAW-919, que se desplazaba en sentido contrario hacia Puno.

La miniván era conducida por Mario Ayque Quispe, de 59 años, mientras que la camioneta era manejada por Ruel Valentín Ccoarite Ccapa, de 24 años. Producto del impacto, los ocupantes del primer vehículo resultaron con diversas lesiones y fueron evacuados al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

Debido al siniestro, uno de los carriles de la vía permanece restringido, mientras efectivos de la Policía Nacional regulan el tránsito vehicular en la zona. Cabe señalar que el accidente se produjo en un tramo sin cobertura telefónica, lo que dificultó las labores de comunicación.