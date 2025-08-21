Las carreteras arequipeñas se convirtieron en escenarios de tragedia. En lo que va del año, un total de 12 choferes causaron la muerte de 14 ciudadanos y aún no son capturados.

CIFRAS

Según los reportes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), en enero, dos hombres fallecieron tras ser embestidos en diferentes tramos: Javier Yto Valencia (50) en el kilómetro 912 de la Panamericana Sur (Majes) y Javier Supo Mamani (24) en la vía de evitamiento, frente al mercado Acomare (Cerro Colorado). En febrero, otro imprudente en el kilómetro 14 de la carretera Arequipa–Yura acabó con la vida de Celso Cruz Flores (69). Según las cámaras fue un camión que dejó al adulto abandonado. En el siguiente mes fueron dos las víctimas: Edgar Tancaullo Velásquez (53) arrollado en Vítor y Roger Nina Calcina (39) Cerro Colorado.

En mayo, también fueron dos: Maikol Huarca Vilca (34), atropellado en la autopista La Joya, y Janes David Surco Chipana arrollado en una trocha carrozable de Majes. En junio se reportaron tres muertes: José Gallegos Cuba (43) en la Variante de Uchumayo; Roberto Ambronzio Gutiérrez (67) en Paucarpata; y un ciudadano aún no identificado (NN) en Yanahuara. Julio también sumó dos casos: un NN en el kilómetro 915 de la Panamericana Sur en Majes y María Carrillo Valdivia (30) en la avenida Ejército.

El jefe de la Región Policial de Arequipa, General PNP Olger Benavides, advirtió a estos malos conductores y aseguró que están tras sus pasos para su pronta captura. “Estamos tras ellos, ninguna muerte quedará impune, pueden esconderse pero nosotros los capturaremos, así como al joven menor de edad acusado de ultrajar a su sobrina, que se escondió en Juliaca, igual pasará con estos choferes”, dijo.