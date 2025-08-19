La noche de este lunes 18 de agosto, nuevamente se registró un accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno, a la altura del sector de Pillones, distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma), dejando al menos dos personas heridas.

Según información preliminar de la Policía, en el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos de carga pesada, dos de ellos de nacionalidad boliviana. El choque múltiple ocasionó daños materiales de consideración.

De acuerdo con el reporte, el accidente implicó al tracto camión boliviano de placa 5305-DRT, cuyo chofer no fue hallado en el lugar; un camión baranda de placa VBO-738 cargado de verduras, también sin conductor; un camión furgón de placa AJH-911 conducido por Víctor Alfonso Lazarinos Quispe (40); y el tracto camión boliviano de placa 2542-KNS conducido por Zacarías Huanca Quispe (54).

Ante ello, la Policía puso a disposición de la comisaría de Imata a los conductores para las diligencias de ley, considerando que afirmaron no requerir atención médica. Asimismo los otros dos no hallados en la zona fueron auxiliados por usuarios de la vía.

Horas más tarde, la acompañante del operador del tracto boliviano 5305-DRT, identificado como Iván Vicente Cruz Chuctaya (44), informó que fue evacuado al hospital Goyeneche, donde le diagnosticaron fractura en tibia y peroné, además de ser internado.

Choque múltiple en la vía Arequipa-Puno deja al menos dos heridos. Foto: Difusión.

Cabe mencionar que este es el cuarto accidente en menos de una semana en la mencionada carretera, generando alerta en la población y conductores.