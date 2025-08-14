Un trágico accidente de tránsito se registró a las 6:30 de la mañana de esta 14 de agosto en el kilómetro 40 de la carretera Atico-Caravelí, donde un bus de la empresa “Perlas del Sur”, de placa D3Y-958, volcó cuando trasladaba a 20 pasajeros.

Producto del siniestro, una mujer identificada como Miriam Taype Salcedo perdió la vida en el lugar. Otros nueve ocupantes resultaron heridos y fueron evacuados de inmediato a los centros de salud de Atico y Caravelí para recibir la atención médica.

Los pasajeros, quienes partieron de Arequipa a Caravelí la noche del 13 de agosto, denunciaron que el conductor del bus no contaría con la licencia respectiva y que, tras el accidente, habría huído del lugar.

La Policía inició las diligencias para dar con su paradero y determinar las causas del vuelco, mientras que el Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue correspondiente.

