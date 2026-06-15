A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Plataforma Regional de Defensa Civil de La Libertad se reunirá de urgencia este miércoles y uno de los motivos de mayor relevancia para acelerar este cónclave es que los alcaldes de las diferentes comunas distritales de la provincia de Trujillo tengan la oportunidad de informar cuánto han invertido y qué es lo que están haciendo para proteger a la población ante un inminente fenómeno El Niño.

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Sin embargo, tras revisar en la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el nivel de ejecución de los recursos económicos asignados a las comunas distritales en el Programa Presupuestal N° 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Prevaed), se evidencia una situación preocupante, toda vez que los burgomaestres no están invirtiendo con celeridad ese dinero.

DEFICIENTE

El caso más grave es el de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, cuyo alcalde es Wilson Toribio. A su gestión se le asignó S/ 145,000 para reducir riesgos y prepararse ante posibles eventos climáticos severos; pero a la fecha solo ha gastado S/ 12,991, lo que equivale al 9.0%.

Esto sucede a pesar de que el pasado 18 de enero, mediante Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, el Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia por 60 días calendarios en once distritos de La Libertad, ante la posibilidad de lluvias intensas.

El distrito de El Porvenir también está comprendido en el estado de emergencia, pero de los S/ 544,242 que tiene disponible para prevención ha logrado ejecutar S/ 213,084, es decir alcanza el 39.2%.

A pesar de que se les otorgó las herramientas legales para que concreten proyectos y realicen adquisiciones a fin de reforzar la respuesta ante posibles embates de la naturaleza, la comuna de Huanchaco ha ejecutado S/ 214,275 de los S/ 413,205 que se le asignaron. Esto significa que su avance es de 51%.

LENTOS

En la municipalidad de La Esperanza la situación no es diferente, pues de los S/ 266,854 que le dieron solo ha logrado invertir S/ 121,333, lo que equivale al 45.5%.

El distrito de Laredo es uno de los más vulnerables ante lluvias de gran intensidad, por eso se le destinó S/ 340,270 y ha invertido S/ 186,196. Su avance es del 54%.

La administración edil en el distrito de Salaverry recibió S/ 45,845 y ha gastado S/ 20,650. Esto es igual al 45% de ejecución.

A la comuna de Moche se le transfirió S/ 196,437 y ya ha devengado S/ 137,843. Esto significa que superó el 70%. En tanto, en el distrito de Víctor Larco Herrera han gastado S/ 477,667 de los S/ 786,436 que tiene disponible para prevención. Llegó al 60% de ejecución.

En esa misma línea figura el distrito de Alto Trujillo, pues de los S/ 232,878 que se le entregó ya ha gastado S/ 199,484, es decir 81%.

Trujillo, bajo la administración del alcalde Mario Reyna, es quien más presupuesto tiene: S/ 2,614,829. Hasta ahora gastó S/ 1,522,683. Su ejecución alcanzó el 58%.

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