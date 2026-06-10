Un verdadero drama viven las familias que se ubican en la zona costera. Los oleajes anómalos registrados en la región La libertad van dejando 10 viviendas afectadas, 100 metros de vías inundadas y uno de los muros del emblemático malecón Grau de Pacasmayo destruido. La preocupación incrementa debido a que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú anunció que la furia del mar continuará golpeando al litoral hasta mañana.

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Alerta

El drama para las familias del sector Buenos Aires Norte, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo, inició la mañana del lunes, cuando olas de más de tres metros sobrepasaron el enrocado colocado en ese balneario y alcanzaron a una decena de inmuebles, en donde habitan unas 40 personas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que el agua afectó casas situadas en los jirones Libertad, Pedro Ruiz y Jorge Chávez.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Richard Asmat, detalló que, de acuerdo con la evaluación preliminar realizada en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) de Víctor Larco, no se reportaron familias damnificadas ni daños estructurales de consideración. Sin embargo, se registraron afectaciones menores en viviendas ubicadas a lo largo del malecón Colón.

“Tenemos, aproximadamente, 300 familias ubicadas frente a este sector del litoral. El monitoreo nos permite verificar que existe afectación por el ingreso de agua y la humedad generada por el fuerte oleaje, pero no se han reportado colapsos ni daños mayores en las viviendas”, señaló.

Al lugar del siniestro también llegaron funcionarios de la comuna distrital de Víctor Larco. Ellos, con la ayuda de dos motobombas y una retroexcavadora, limpiaron y desaguaron las zonas inundadas.

El gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de Víctor Larco, coronel (r) Roger Torres, confirmó que se necesita “mayor apoyo logístico y maquinaria del Gobierno Regional para poder enfrentar y formar barreras” en la zona.

También instó al Ministerio de Transportes a realizar trabajos de mantenimiento en el enrocado. Recordó que la última vez que lo reforzaron fue en 2015. “Antes se reforzaba cada dos años, pero han pasado 11 años y hasta la fecha no hay ningún tipo de trabajo adecuado”, acotó.

Zona turística

En la provincia de Pacasmayo, los oleajes anómalos afectaron el emblemático malecón Grau, uno de los principales atractivos turísticos de esa jurisdicción. La furia del mar socavó la estructura y destruyó parte del muro de contención.

Según el COER, el impacto del mar arrastró gran cantidad de piedras y sedimentos desde la orilla hasta los espacios públicos. Esto obligó a paralizar la venta de artesanías que se realiza en ese lugar.