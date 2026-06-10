Alianza para el Progreso (APP) se va quedando sin candidatos. Juan Carranza Ventura, alcalde del distrito de El Porvenir que ganó en las elecciones internas apepistas un cupo para postular a consejero regional por la provincia de Trujillo, no postulará en la lista al Gobierno Regional de La Libertad que encabeza Martín Namay Valderrama. Esta es la segunda baja que sufre esta fórmula, pues a fines de mayo Verónica Torres también rechazó ir como vicegobernadora.

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Según la ley electoral, el burgomaestre porvenireño tenía plazo para pedir licencia al cargo que ocupa hasta el 8 de junio, sin embargo, no ingresó su solicitud ante el pleno del concejo, con lo que se descartó su candidatura.

Fuentes de esa comuna indicaron que Carranza habría desistido de participar en los comicios del 4 de octubre debido a que, a la interna de APP, habría algunos postulantes que estarían pensando en dar un paso al costado. Esto no permitiría consolidar la candidatura regional.

Reemplazo

Tomás Alva, especialista en derecho electoral, confirmó que la solicitud de licencia es un requisito indispensable para que Juan Carranza pueda postular como consejero regional. Agrego que sin este documento, el Jurado Electoral Especial de Trujillo declararía improcedente su postulación.

Sobre la continuidad de la lista que encabeza Martín Namay, dijo que la misma podría ser inscrita sin incluir al actual alcalde de El Porvenir. En su lugar iría su accesitario al cargo.

De acuerdo con la fórmula que presentó APP para sus elecciones internas, quien deberá reemplazar al burgomaestre es Leytón Quezada Rosario.

Incluso, Alva aclaró que si Quezada no acepta postular, ese espacio podría quedar libre el día de las elecciones.

El especialista, además, comentó que la única manera de que la fórmula al Gobierno Regional de APP se caiga sería que la misma no cumpla con la cuota de jóvenes o nativos, así como con la paridad y alternancia de género.