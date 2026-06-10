La profesora Ana María Vértiz Espinoza asumió la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo (MPP) en reemplazo del burgomaestre Elmer León Pairazamán, quien solicitó licencia para participar en las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre.

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NUEVO ROL

Ana Vértiz, quien fue elegida primera regidora por Trabajo más Trabajo en octubre de 2022, asumió funciones el último lunes. “El concejo municipal, los servidores públicos y toda la comunidad edil le expresan una cordial bienvenida y le desean los mayores éxitos en esta importante responsabilidad que hoy asume como alcaldesa provincial”, informó la MPP a través de sus redes sociales.

En enero de 2023, Vértiz asumió funciones como concejala de Pacasmayo por segunda vez en su vida política. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera ocasión ocurrió en 1996, cuando un año atrás ganó una regiduría con la Lista Independiente N° 7.

Luego, en 1998, la ahora alcaldesa intentó repetir la regiduría, pero la población no le dio su respaldo y perdió la elección con la camiseta del Movimiento Vecinal de Integración Provincial.

Casi treinta años después de esos comicios, Ana Vértiz asumirá la Alcaldía de Pacasmayo hasta el 5 de octubre, un día después de las elecciones municipales y regionales.

TEMPORAL

Según el mismo municipio provincial, Elmer León Pairazamán pidió licencia para dejar la alcaldía desde el 8 de junio hasta el 5 de octubre. Durante este periodo la ahora exautoridad edil desarrollará actividades vinculadas a su candidatura al Consejo Regional de La Libertad por Podemos Perú, partido que en la región lidera Elías Rodríguez Zavaleta, fundador de Trabajo más Trabajo y aspirante a gobernador regional.

Esta será la primera postulación de Elmer León al cargo de consejero regional. Antes de ganar las elecciones de octubre de 2022, las mismas que lo llevaron a la Alcaldía de Pacasmayo, fue dos veces candidato al sillón edil de la misma provincia, pero no tuvo éxito.

En 2006 y 2010, además, intentó ganar una regiduría en la misma provincia; sin embargo, tampoco encontró el respaldo masivo de la población.

En las primeras cuatro candidaturas, León representó al Partido Aprista Peruano (PAP), agrupación en la que militó durante varios años.