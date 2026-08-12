Tras el devastador terremoto en Colombia, el ingeniero civil Eduar Rodríguez Beltrán recordó que La Libertad y otras regiones del norte del Perú como Piura y Lambayeque esperan un sismo de 7,5 en la escala de magnitud de momento, según estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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ESCENARIO

Rodríguez explicó que se prevé un movimiento telúrico de esa magnitud debido a la gran cantidad de energía que se ha acumulado en esta parte del país. Aun cuando el terremoto de 1970 también se sintió en esta región y causó serios daños, el último gran sismo que se tiene registrado en la capital liberteña ocurrió el 14 de febrero de 1619 (8,7).

“Estamos hablando de un silencio sísmico de 407 años”, comentó el también coordinador de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo.

Con respecto a los daños que podría originar un sismo de esa intensidad, el profesional indicó que la provincia de Trujillo es altamente vulnerable debido a que más del 70% de sus viviendas son “autoconstruidas”, situación que se complica por la presencia de construcciones en suelos blandos o arenosos.

“Hay muchas edificaciones que se han hecho con cimientos para dos pisos, pero como la familia creció ahora esa vivienda tiene cuatro o cinco pisos”, lamentó.

No obstante, el también ingeniero físico señaló que los pequeños movimientos telúricos que se registran de forma continua ayudan a la tierra a liberar energía. “Esa regularidad de sismos para nosotros es favorable. Además, el ángulo entre amblas placas (Nazca y Continental o Sudamericana) es casi horizontal, lo que permite un desplazamiento regular o suave entre las mismas”, expuso.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred),​ Lima es la zona con mayor cantidad de comunas vulnerables (56), seguida de Piura (25 distritos en rojo), Ica (19), Lambayeque (17) y La Libertad (13) en los cinco primeros lugares.