Más de 30 volquetadas de desmonte, residuos y maleza fueron retiradas de un parque ubicado entre las calles José Olaya y César Vallejo, en el sector Adita Zannier del distrito de Salaverry, en Trujillo.

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El parque tiene una extensión aproximada de 1,900 m2 y presentaba acumulación de desmonte, residuos y maleza, lo que dificultaba el uso de algunos sectores y afectaba el entorno de las familias de la zona.

La intervención permitió liberar el área y dejar el espacio en mejores condiciones para su recuperación y posterior uso por parte de los vecinos.

La jornada fue impulsada por la compañía Sesuveca del Perú, como parte de la campaña Escobas Azules, integrada al programa de responsabilidad social Carboneros Buena Onda.

La jornada se realizó con participación vecinal y el apoyo de la referida empresa nacional, que proporcionó maquinaria y personal para las labores de limpieza.

Como siguiente etapa, los vecinos y Sesuveca evalúan la arborización del espacio.