Delincuentes golpearon y asaltaron a un escolar de la institución educativa Los Pinos de Trujillo. El estudiante de 16 años se dirigía a su vivienda tras salir del colegio cuando inescrupulosos lo interceptaron para quitarle sus pertenencias.

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El menor se negó a entregar su celular y su mochila, por lo que fue golpeado salvajemente en la cabeza y el abdomen.

Alertados del hecho, serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y un equipo de salud del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al lugar para socorrer al escolar.

El adolescente fue trasladado al hospital Belén para descartar algún golpe de consideración.