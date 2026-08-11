Ante el anuncio de posibles lluvias por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) viene desplegando maquinaria pesada a nivel nacional para trabajos de prevención y una respuesta inmediata ante emergencias.

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En esa línea, señaló que, en conjunto con los gobiernos locales, ha realizado 14 intervenciones de prevención a lo largo de 4,58 kilómetros de zonas expuestas a inundaciones en las provincias liberteñas de Ascope, Chepén, Gran Chimú, Sánchez Carrión y Trujillo.

“Nuestra prioridad es proteger a las familias, especialmente a las que viven en zonas vulnerables, y para ello estamos poniendo a disposición maquinaria y equipos que permitan realizar intervenciones preventivas y responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que pueda traer el fenómeno El Niño”, señaló el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Se tiene programado continuar con las labores de prevención en los distritos de Cascas, Chicama, Marmot y Poroto.