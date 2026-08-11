Semanas después del terremoto registrado en Venezuela, un nuevo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 7.4, sacudió Colombia y generó preocupación en la población y otros países de la región, entre ellos Perú. Ante la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con el país afectado y confirmó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos heridos.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú permanece atento a la evolución de la situación que ha causado importantes daños personales y materiales y, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana”, indica el documento difundido este lunes.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su solidaridad y respaldo al Gobierno y al pueblo colombiano.

Ante una emergencia, los ciudadanos peruanos que se encuentren en Colombia pueden comunicarse con los siguientes números de atención consular:

Bogotá: +57 316 831 6843 (celular de emergencias) y (601) 746 0295 (teléfono central)

Cali: +57 310 231 6045 (Consulado Honorario)

Medellín: +57 318 716 6116 (Consulado General)

Leticia: +57 310 296 1101 (Consulado General)

Keiko Fujimori envía mensaje de apoyo a Colombia tras terremoto: “El Perú está con ustedes”

La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. A través de sus redes sociales, la mandataria también manifestó la disposición del Gobierno peruano para brindar apoyo ante la emergencia.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy”, escribió Fujimori.

En otro momento, expresó sus condolencias por los fallecidos que dejó el desastre y extendió un mensaje hacia los deudos.

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“Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento”, señaló.

Ofrece apoyo a Colombia

Fujimori también puso a disposición del Gobierno peruano la colaboración para atender las necesidades que puedan surgir a raíz del terremoto. El mensaje estuvo dirigido al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y a la población del país.

“Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar”, manifestó.

Fujimori cerró su mensaje con una expresión de respaldo hacia Colombia.

“El Perú está con ustedes”.