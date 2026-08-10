Cerca de 100 kilos de presunta droga fueron hallados al interior de una ambulancia que trasladó a un paciente desde Kimbiri, en Cusco, hasta el Hospital Regional de Ayacucho. La intervención se produjo luego de que personal de Inteligencia y del grupo Terna recibiera información sobre el presunto traslado de la carga ilícita.

Según informó la Policía, la ambulancia realizó un recorrido de aproximadamente 260 kilómetros con un menor de edad que había resultado herido en un accidente de tránsito y era referido desde el hospital de Kimbiri hacia Ayacucho.

Una vez que el paciente fue ingresado al Hospital Regional de Ayacucho, los agentes intervinieron la unidad y realizaron el registro con participación del Ministerio Público. Durante la inspección, encontraron 13 paquetes de color negro ocultos en la zona correspondiente al sistema de aire acondicionado, ubicada a la altura de la camilla.

En el interior de estos paquetes se hallaron 69 envoltorios que contendrían clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 100 kilos, según la información proporcionada por las autoridades.

La Policía señaló que, debido a que se trataba de una ambulancia que trasladaba a un paciente, la unidad no habría sido intervenida durante el recorrido. Tras culminar la referencia médica, los agentes procedieron con el registro e intervención.

El conductor Rubén Saenz Vega y el enfermero Jonas León Gutiérrez, quienes viajaban en la ambulancia, fueron detenidos y quedaron bajo custodia policial, a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la procedencia de la droga y establecer la presunta responsabilidad de los intervenidos.