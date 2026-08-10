El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia deja hasta el momento 111 fallecidos y 87 heridos, según el balance preliminar presentado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario declaró el desastre nacional ante la magnitud de los daños provocados por el movimiento sísmico, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

“A las 12:30 teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, informó De la Espriella en Bogotá.

Terremoto deja viviendas y edificios destruidos en Colombia

El balance presentado por el Gobierno colombiano muestra daños en diferentes tipos de infraestructura. Además de las 1.575 viviendas averiadas, las autoridades contabilizan preliminarmente 37 casas completamente destruidas.

Otros 61 edificios colapsaron, mientras que 18 centros de salud y 52 centros educativos resultaron afectados.

Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y búsqueda de víctimas, por lo que el balance podría cambiar conforme avancen las labores en las zonas golpeadas por el terremoto.

Siete aeropuertos permanecen cerrados tras el terremoto

El presidente colombiano informó también que 18 carreteras resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

La emergencia alcanzó además la infraestructura aeroportuaria. Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura sufrieron daños y permanecen cerrados para operaciones comerciales, según el balance gubernamental.

Las interrupciones complican el transporte en varias de las zonas afectadas mientras las autoridades evalúan el estado de la infraestructura.

Rescate de personas bajo los escombros es la prioridad

De la Espriella anunció que viajará a Quibdó, capital del departamento de Chocó, para supervisar personalmente la atención de la emergencia.

Otros integrantes del Gobierno colombiano se desplazarán hacia Valle del Cauca y el Eje Cafetero, identificados entre los territorios más afectados por el terremoto.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó el presidente.

El terremoto ocurre en los primeros días de la nueva administración colombiana. De la Espriella asumió la Presidencia el viernes 7 de agosto.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Colombia?

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, hora local.

El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y el movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 82 kilómetros.

El terremoto provocó daños en diferentes puntos del centro y occidente de Colombia. Las autoridades mantienen desplegados los equipos de emergencia para localizar a personas atrapadas, atender a los heridos y evaluar las estructuras afectadas.