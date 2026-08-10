El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia también fue sentido en varias regiones de Panamá, donde provocó la evacuación preventiva de edificios, establecimientos de salud y otras instalaciones, informaron autoridades panameñas.

Según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., hora local (12:34 GMT), y su origen fue localizado en Colombia, aproximadamente a 350 kilómetros al sureste de la población panameña de Jaqué.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó la magnitud del terremoto en 7,4 y ubicó su epicentro al este de San José del Palmar, Colombia.

Temblor se sintió hasta por un minuto en Panamá

En territorio panameño, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias.

El movimiento fue percibido especialmente en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala, ambas fronterizas con Colombia, además de otras zonas del este de Panamá.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias, explicó que el terremoto se originó en “una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá”.

Evacúan edificios y centros de salud

En Ciudad de Panamá y localidades cercanas, numerosos edificios fueron evacuados de manera preventiva. Entre ellos se encontraban establecimientos sanitarios como la policlínica Santiago Barraza, en La Chorrera.

Las autoridades de emergencia recomendaron mantener la calma y permanecer fuera de las edificaciones durante las evaluaciones, antes de retornar a aquellas estructuras que no presentaran afectaciones.

El Ministerio de Salud de Panamá informó que las instalaciones sanitarias de Darién fueron evacuadas preventivamente para efectuar inspecciones. Tras comprobarse que no presentaban daños, las actividades fueron retomadas con normalidad.

Escuelas activan protocolos tras el terremoto

El Ministerio de Educación también dispuso la activación de los protocolos de seguridad establecidos para eventos sísmicos en los centros educativos.

Según el balance inicial proporcionado por las autoridades, no se habían registrado incidentes en las escuelas.

Cerca de una hora después del terremoto, Panamá no reportaba personas heridas ni daños materiales, aunque las instituciones competentes continuaban realizando evaluaciones.