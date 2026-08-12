La Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) dispuso el inicio de un proceso sancionador en contra del exgerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Normando Zeballos Alvarado, por emitir opinión favorable sobre el expediente técnico para la obra de la Institución Educativa Sebastián Barranca de Camaná, que posteriormente devino en paralizaciones y retrasos del proyecto.

Al exfuncionario y actual servidor de la Subgerencia de Ejecución y Liquidación de Proyectos se le imputa negligencia en el desempeño de sus funciones debido a que en el 2023 dio trámite al expediente técnico respaldándose únicamente en informes previos de evaluadores sin realizar un análisis sustantivo u objetivo sobre la viabilidad técnica.

Debido a estas circunstancias, Normando Zeballos podría ser suspendido sin goce de remuneraciones por un periodo de 365 días.

Cabe señalar que durante la ejecución de la obra en los primeros meses se advirtió que el estudio de suelos no contemplaba el nivel freático real del terreno, lo que obligó a paralizar la obra con solo un avance del 6.5 %, dicha paralización se dio desde el 11 de noviembre del 2024 al 25 de marzo del 2025.

Anteriormente, Normando Zeballos se salvó de una sanción debido a a la prescripción en el 2025 de un proceso en su contra iniciado en el 2023.