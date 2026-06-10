Una banda de extorsionadores tiene en la mira los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el Parque Octavio Flores, situado en el centro poblado de Roma, en Casa Grande, en la provincia liberteña de Ascope. Los delincuentes dejaron dos artefactos explosivos para amedrentar a los encargados y obligarles a pagar los S/ 10,000 que les exigen.

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Esta obra, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Casa Grande, demanda una inversión superior a los S/ 108,000 y permitirá recuperar este espacio de recreación para el encuentro familiar y la sana convivencia.

DENUNCIA

John Vargas Campos, alcalde de Casa Grande, señaló que las amenazas vienen desde hace días. Incluso, la noche del último lunes, malhechores quemaron parte de la malla del cerco perimétrico que se instaló para cubrir los trabajos.

“La municipalidad inició la obra por un monto de 108 mil soles del arreglo del parque. Hace unos días, les entregaron a los trabajadores un papel, donde amenazaban que les paguen un monto (dinero). Luego, el día de ayer (lunes) quemaron el cerco que cubre el parque para los trabajos. Hoy (martes), un sobre con dos dinamitas y junto al escrito (carta extorsiva)”, remarcó.

TEMOR

Ante estos actos extorsivos, se tomó la decisión de paralizar los trabajos para proteger la integridad de los obreros. “Los trabajadores se han ido de miedo ante la amenaza, la quema del cerco y la dinamita. Ya hicimos la denuncia en la comisaría de Roma y en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri)”, apuntó Vargas Campos.

La autoridad edil dijo que no cederán ante el pedido de los criminales. “No le tengo miedo a la delincuencia y no podemos ceder”, puntualizó.