Las carreteras de La Libertad continúan cobrando vidas. Entre enero y mayo de 2026, la región registró 1,153 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 129 personas fallecidas y 1,705 heridas, según información proporcionada por la Gerencia Regional de Transportes.

Las cifras fueron difundidas en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, conmemoración que busca promover conductas responsables entre conductores, pasajeros y peatones para reducir los siniestros en las vías.

Quince fallecidos en las últimas dos semanas

La preocupación por la seguridad vial aumentó en las últimas semanas debido a la ocurrencia de accidentes fatales en distintas provincias de la región.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante los últimos 15 días fallecieron 15 personas en siniestros de tránsito: seis en la provincia de Pacasmayo, cuatro en Virú, cuatro en Sánchez Carrión y una en Trujillo.

La gerente regional de Transportes de La Libertad, Mirella Urrelo, señaló que el principal factor detrás de los accidentes continúa siendo el comportamiento de los conductores.

“El factor principal para el tema de los accidentes es el humano. Definitivamente, hay irresponsabilidad en algunos conductores que tienen muchos distractores en los vehículos: a veces están con los celulares, están con los tableros en donde ven videos”, declaró la funcionaria.

Urrelo agregó que otras conductas de riesgo incluyen el exceso de velocidad y las maniobras peligrosas para adelantar vehículos o captar pasajeros.

La Libertad ocupa el tercer lugar en accidentes de tránsito

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), La Libertad se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de incidentes viales registrados durante 2026.

La región solo es superada por Lima y Arequipa, lo que refleja la magnitud del problema de seguridad vial que enfrenta el departamento.

La funcionaria regional indicó además que las estadísticas de los primeros cinco meses de este año son superiores a las registradas durante el mismo periodo de 2025, aunque no precisó el porcentaje de incremento.

Motocicletas concentran la mayor cantidad de accidentes

La Gerencia Regional de Transportes informó que las motocicletas son los vehículos que protagonizan la mayor cantidad de accidentes en La Libertad.

Las provincias de Chepén y Trujillo concentran gran parte de estos siniestros. En contraste, Pataz registra menos accidentes, pero presenta una mayor letalidad debido a que muchos vehículos caen a profundos abismos tras los despistes o choques.

“Pataz reporta menos accidentes; sin embargo, tiene más personas fallecidas porque normalmente se accidentan y se van al abismo”, explicó Mirella Urrelo.

Capacitación y salud mental para prevenir accidentes

Como parte de las acciones preventivas, la Gerencia Regional de Transportes desarrolla programas de capacitación y sensibilización dirigidos a conductores de transporte público, motociclistas y mototaxistas.

La autoridad destacó que La Libertad cuenta con un taller especializado en salud mental orientado a conductores, con el objetivo de promover hábitos de manejo responsables y reducir los factores de riesgo en las vías.