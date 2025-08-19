En horas de la mañana de ayer, se registró un violento choque dejando como saldo una persona fallecida. El hecho se registró en el tramo Chala-Atiquipa de la carretera Panamericana Sur, a la altura del ingreso Puerto Inka.

Según testigos, una cisterna colisionó con la moto lineal, dejando al conductor tendido en medio de la pista.

El motociclista fue identificado como Víctor Raúl Rojas Yucra, quien fue auxiliado y trasladado de emergencia al centro de salud de Chala. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Efectivos de la Policía se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del choque.

Cabe mencionar que el accidente ocurrió en la zona conocida como quebrada La Vaca, un sector considerado de alto riesgo por los constantes accidentes de tránsito.

PEDIDO

Al respecto, el alcalde del distrito de Chala, Agustín Condori, advirtió que los siniestros en esta zona son casi diarios, por lo que solicitó la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Este tramo debería ser recto. Actualmente, hay muchas curvas y el suelo es seco, lo que incrementa el peligro”, expresó. Propuso que se debe rellenar el tramo para que el camino sea más adecuado para los transportistas de carga pesada y privados.