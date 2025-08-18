En medio del dolor y la indignación, familiares de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la vía Juliaca–Arequipa denunciaron negligencia de la empresa de transportes Wayra, tras el choque que dejó 7 fallecidos y más de 20 heridos el pasado viernes.

El siniestro se produjo cuando un tráiler de placa Z1L-973 impactó contra el bus interprovincial de matrícula C3X-969 perteneciente a la empresa Wayra. Los cuerpos de las víctimas recién pudieron ser retirados este lunes de la morgue de Juliaca, debido a la falta de médicos legistas durante el fin de semana.

Uno de los familiares relató que perdió a cinco parientes en el accidente: Genaro Ernesto Lazo Ruiz, Hércules Córdoba Villa, Enrique Alba Freyre, Gloria Gordon Chumbe y Cecilia Irene Gordon Chumbe, naturales de Loreto, quienes viajaban en el segundo piso del bus con destino a Puerto Maldonado en busca de mejores oportunidades.

“La empresa Wayra asesina con el chofer irresponsable ha ocasionado este accidente, manejaba a excesiva velocidad y estaba ebrio”, denunció entre lágrimas. Asimismo, exigió justicia y sanción para la empresa y el conductor, quien se dio a la fuga tras el siniestro. “Destrozaron a mis familiares, están dejando a hijos huérfanos”, agregó.

Los restos de las víctimas fueron trasladados en avión a diferentes destinos: dos hacia Lima, dos hacia Pucallpa y uno hacia Iquitos. Durante el domingo, los deudos realizaron una protesta en el frontis del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla de Juliaca, exigiendo rapidez en la entrega de los cuerpos.

Las otras dos víctimas mortales fueron identificadas como Washington Sullo Huilca (56) y Eli Quispe Quispe (20). Esta última viajaba junto a su hija de 2 años, quien sobrevivió pero resultó herida. Sus familiares también reclamaron justicia, sanciones para los responsables y reparación económica para los deudos y heridos.