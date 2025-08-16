Otra desgracia. La tarde de este viernes se produjo un violento choque de un automóvil y un volquete que causó la muerte de una persona y un herido en el kilómetro 54 de la carretera Juliaca-Arequipa.

Según información preliminar, en una curva del sector de Tayataya, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa, por causas aún en investigación, un volquete colisionó contra el automóvil con placa de rodaje V3M-523.

Los testigos refieren que la peor parte llevaron los ocupantes del segundo vehículo, pues el chofer dejó de existir en forma instantánea y el copiloto terminó con graves lesiones.

Se sabe que el automóvil se desplazaba desde la ciudad de Arequipa con dirección a Juliaca, mientras que la otra unidad circulaba en sentido contrario.

Los policías de sección de accidentes de tránsito y el representante del Ministerio Público realizan las diligencias para determinar la causa de este fatal accidente de tránsito.

Otro accidente

Otro accidente ocurrió en la vía Rinconada-Azángaro, en la jurisdicción del distrito de Ananea, donde una camioneta se despistó y dio varias vueltas de campana, causando la muerte de una persona y un herido.

El vehículo sería de una planta de molinos. El fallecido sería el conductor de la camioneta, dijeron los testigos