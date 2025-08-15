El secretario general de Perú Primero, César Figueredo, afirmó que la única opción política del partido sigue siendo Martín Vizcarra, pese a las inhabilitaciones y su situación de prisión preventiva.

Durante una entrevista en Canal N, aseguró que nunca se ha contemplado una alternativa a su liderazgo y que hablar de un reemplazo sería “absolutamente desleal”.

Figueredo recordó que Vizcarra fue contratado por la agrupación para trabajar en el fortalecimiento de la organización, recibiendo un sueldo mensual de 18 mil soles durante seis meses.

Según explicó, su labor consistía en impulsar la marca partidaria y trabajaba de forma directa con la dirigencia. Ante las críticas por el pago, respondió que otros líderes políticos también perciben ingresos por su tiempo y trabajo.

“Tenemos un plan V, pero con ‘V’, que es el plan Vizcarra. Nuestro plan es Martín Vizcarra”, declaró.