El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la ampliación por 36 meses del plazo de la investigación preparatoria seguida contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros implicados en marco al caso ‘Panama Papers’.

El pedido fue presentado por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El requerimiento fiscal para ampliar el plazo de la investigación preparatoria fue presentado ante el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz.

El magistrado programó una audiencia virtual para el martes 26 de agosto a las 2:30 p.m., en la que se evaluará el pedido fiscal con la participación de las partes procesales, con el objetivo de emitir una decisión al respecto.

Cabe mencionar que la Fiscalía investiga el manejo irregular de fondos por un monto que ascendería a un millón de soles, provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014.