El docente de secundaria, Jorge Álvarez, fue condenado en segunda instancia a 10 años de cárcel, tras ser hallado culpable del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de actos contra el pudor en menores, siendo la víctima, una de sus estudiantes.

Los hechos se remontan a los años 2011 y 2012, cuando el sentenciado aprovechó su condición de docente en un colegio del cercado de Arequipa para ganarse la confianza de la víctima, quien entonces tenía apenas 11 años.

Bajo la fachada de un “enamoramiento”, Álvarez contactaba a la menor a través de redes sociales y la conducía a ambientes aislados del centro educativo. Una vez a solas, realizaba los tocamientos indebidos; conductas que llegaron a ser advertidas por algunas compañeras de aula de la agraviada.

El impacto psicológico del abuso acompañó a la víctima durante años, provocándole malestar emocional que la llevó, incluso, a atentar contra su vida. Finalmente, en el año 2018, la joven decidió romper el silencio e interponer la denuncia formal.

La fiscal Julia Yucasi Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, consiguió las pruebas y argumentó el caso durante las audiencias, consiguiendo que se confirme la sentencia en segunda instancia. El condenado tiene orden de captura.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado dictó la inhabilitación definitiva de Jorge Álvarez para ejercer la labor de docencia o administrativa en instituciones educativas, públicas o privadas. Asimismo, el sentenciado deberá someterse a un tratamiento de readaptación social y pagar la suma de 5 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.