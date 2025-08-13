La congresista Patricia Juárez anunció que presentará en el Parlamento una moción para declarar persona no grata al político colombiano Daniel Quintero, quien días atrás colocó una bandera de su país en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

La legisladora precisó que el documento también propondrá impedir el ingreso al Perú del actual precandidato presidencial y cercano al mandatario Gustavo Petro.

“A la brevedad presentaré una moción para declarar persona non grata e impedir el ingreso al país del precandidato colombiano Daniel Quintero, allegado a Petro, quien irrespetó nuestra soberanía izando la bandera de su país en la isla peruana Santa Rosa”, declaró.

Juárez subrayó que el Congreso “no permitirá que este acto de provocación contra Perú quede impune” y que espera contar con el respaldo de la representación nacional para aprobar su iniciativa.

El anuncio se produjo luego de que Quintero difundiera un video en su cuenta de X atribuyéndose la colocación de la bandera colombiana en Santa Rosa, localidad fronteriza ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en plena zona tripartita con Brasil y Colombia.