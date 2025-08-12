¿A un paso de regresar? Patricia Benavides Vargas retornaría a su puesto como fiscal suprema luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara su reposición.

Y es que tras varios reclamos, Benavides fue citada para participar de la Junta de Fiscales Supremos que se realizará hoy, sesión a la que asistirá.

DETALLES

Evelia Castro, secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, le envió un oficio a Patricia Benavides a fin de citarla para participar en una sesión extraordinaria que se realizará hoy desde las 9:00 a.m.

En el documento se precisa que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue quien convocó a la audiencia.

La reunión se realizará en la Sala de Acuerdos de la Junta de Fiscales ubicada en el piso 2 de la sede central del Ministerio Público ubicada en Cercado de Lima.

Si bien no hay detalles de la agenda de la cita, la presencia de Benavides Vargas implica debatir su retorno al cargo.

Cabe recordar que hace unos días, la JNJ le aclaró a Espinoza que la suspensión de 60 días contra Benavides terminó, por lo tanto, debía ser reincorporada de inmediato.

Jorge del Castillo, abogado de Benavides, confirmó a Correo que su patrocinado asistirá a la sesión de mañana.

EN LA MIRA

Por otro lado, Juan Peña, abogado de Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Espinoza ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

De acuerdo con el documento, la máxima representante del Ministerio Público habría infringido cuatro artículos de la Constitución, además, habría cometido los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y omisión, así como rehusamiento o demora en los actos funcionales.

Cabe precisar que el abogado de Patricia Benavides solicita que se pueda tramitar el antejuicio y juicio político de Espinoza, además, que sea inhabilitada por 10 años del ejercicio de la función pública.