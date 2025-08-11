La fiscal suprema Patricia Benavides fue citada para participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, programada para este martes 12 de agosto a las 9:00 a.m.

Según el documento de notificación, firmado por Evelia Fátima Castro Avilés, secretaria de la Junta, la convocatoria fue solicitada por la fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, Delia Milagros Espinoza Valenzuela.

La citación se produce en un contexto marcado por la denuncia formulada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que cuestionó el presunto incumplimiento de una resolución referida a Benavides.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la reunión podría abordar su reincorporación formal como fiscal suprema, tras recientes pronunciamientos de la JNJ y resoluciones judiciales emitidas en el marco de este proceso.

#OJO Citan a la fiscal suprema Patricia Benavides para participar de la Junta de Fiscales Supremos que se realizará mañana a las 9:00 a.m. pic.twitter.com/QeJE9tynvV — Sofía López (@SofiaLopezLl) August 11, 2025

La sesión extraordinaria estará encabezada por Delia Espinoza y se desarrollará bajo lo dispuesto por el reglamento interno de la Junta de Fiscales Supremos. Benavides ha sido notificada oficialmente y se espera que confirme la recepción de la citación. En la reunión participarán los demás fiscales supremos, quienes deberán deliberar sobre los puntos establecidos en la agenda.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Canal N, uno de los temas centrales sería la eventual reincorporación de Benavides, lo que implicaría su retorno a funciones en el máximo órgano de coordinación del Ministerio Público.

La Junta de Fiscales Supremos es la instancia encargada de adoptar acuerdos y lineamientos que orientan la labor institucional del Ministerio Público, por lo que el eventual regreso de Benavides podría incidir en la toma de decisiones de alto nivel.

En caso de concretarse su reincorporación, Benavides retomaría su participación en las sesiones de coordinación y en las resoluciones colegiadas que este órgano adopte.