La Junta Nacional de Justicia envió un oficio al presidente del Congreso, José Jerí, para informarle que la Fiscalía de la Nación no ha cumplido con reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema, según lo ordenado el 12 de junio.

El documento, firmado por Gino Ríos Patio, señala que este desacato persiste pese a reiteradas comunicaciones dirigidas tanto a la Fiscalía como a la Junta de Fiscales Supremos.

Mediante la resolución N.° 231-2025-JNJ, aprobada el 4 de agosto, la JNJ dispuso su reincorporación y denunció que se ha hecho “caso omiso” al mandato de manera “flagrante e injustificada”.

La Junta remitió copias de los oficios previos al Parlamento e invocó el artículo 102, inciso 2, de la Constitución. Hasta ahora, la Fiscalía no ha respondido públicamente.

JNJ denuncia incumplimiento reiterado de resolución sobre Patricia Benavides



