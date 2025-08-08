En medio de recientes fricciones con Colombia, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, está bajo plena soberanía peruana y que no existe ningún asunto limítrofe pendiente con el país vecino.

El pronunciamiento se dio durante su visita oficial a Japón, donde cumple una agenda de fortalecimiento de relaciones bilaterales y acuerdos comerciales. “No hay nada pendiente que tratar con Colombia. Santa Rosa es parte del Perú desde hace más de un siglo”, afirmó.

Boluarte recordó que la soberanía sobre el distrito está respaldada por el Tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, y resaltó que peruanos y colombianos de la zona conviven en paz. “Nuestra soberanía no está en discusión”, subrayó.

La mandataria agradeció el respaldo de instituciones y sociedad civil, e instó a “mantener la calma y la convicción de defender nuestra soberanía y nuestra democracia”, descartando que exista motivo de alarma o tensión.