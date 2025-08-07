El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó una ceremonia oficial en Leticia, ciudad fronteriza con Perú, con motivo del aniversario de la Batalla de Boyacá y la creación del Ejército Nacional. En tanto, en el lado de Perú, los ministros llegaron a la isla Chinería, donde se ubica el distrito peruano de Santa Rosa.

Gustavo Petro leyó un pronunciamiento y cuestionó nuevamente la soberanía peruana sobre Santa Rosa, alegando que “cambios en el cauce del río Amazonas la convierten en territorio colombiano”.

A decir del presidente Gustavo Petro, “no se ha decidido que la isla Santa Rosa sea de Perú”, y afirmó que desconoce a las “autoridades de facto” del distrito.

Simultáneamente, al otro lado del río Amazonas, una comitiva del gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, realiza una jornada de acción social en el distrito de Santa Rosa, reafirmando la presencia y soberanía peruana en la zona con servicios médicos, educativos y sociales para comunidades locales.

Esta visita incluye a varios ministros y apunta a fortalecer el compromiso del Estado en la frontera.

Más temprano, las autoridades peruanas rechazaron categóricamente las declaraciones del mandatario colombiano, pues aseveran que tratados internacionales, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1933, establecen los límites fronterizos.

Perú también ha propuesto adelantar una reunión binacional técnica para resolver las diferencias de manera diplomática.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado un encuentro directo entre representantes de ambos países en la frontera.

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, reafirmó que el distrito de Santa Rosa ubicado en la isla de Chinería (Loreto) es peruano conforme a tratados internacionales vigentes y coordenadas oficiales de delimitación territorial.