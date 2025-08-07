En respuesta a la iniciativa legislativa presentada por Waldemar Cerrón (Perú Libre), el titular del Congreso, José Jerí, respaldó la propuesta y señaló que Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, reúne los méritos necesarios para ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de “leyenda viva”.

“Los homenajes siempre tienen que ser en vida, ¿no? Y creo que particularmente como congresista -no como presidente, porque como presidente no podría opinar si es que no hubiera una posición institucional- considero que sí hay elementos para dar reconocimiento en vida, no solamente a ‘Melcochita’, sino a cualquier otro personaje que haya contribuido en diferentes aspectos en nuestra escena nacional”, manifestó el presidente del Parlamento a la prensa.

Waldemar Cerrón plantea declarar Patrimonio Cultural a “Melcochita” en la categoría de ‘Leyenda viva’

El vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley para declarar al artista Pablo Villanueva Branda, conocido como “Melcochita”, como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de ‘Leyenda Viva’.

La iniciativa busca reconocer la amplia trayectoria del sonero y comediante peruano, cuya carrera ha influido notablemente en la música tropical, el humor popular y la televisión peruana durante más de seis décadas.

El proyecto destaca su impacto cultural y social, basado en la tradición oral, el ingenio criollo y la crítica social desde el humor.

Waldemar Cerrón resalta que “Melcochita” es un referente internacional del son caribeño y del arte cómico peruano, con una carrera versátil que incluye la producción musical y la interpretación.

A lo largo de su trayectoria, grabó más de 70 temas de salsa y obtuvo reconocimiento en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde fue invitado dos veces al programa de David Letterman y compartió escenario con leyendas como Celia Cruz y Willie Colón.

Su legado combina la tradición del humor criollo con la conexión intergeneracional con el público.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de varios parlamentarios de Perú Libre y se fundamenta en la necesidad pública de destacar y preservar la contribución artística y cultural de ‘Melcochita’ al patrimonio nacional.