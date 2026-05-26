“La vacancia del alcalde Julio César Llallico, agudiza el problema de la basura en El Tambo”, afirmó el gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad de Huancayo, Jansell Espinoza. Sostuvo que los puntos críticos donde no se recogen los residuos, siguen en aumento y que se han convertido en lugares de contaminación que atraen vectores y ponen en riesgo la salud de los tambinos.

En diversos puntos del distrito de El Tambo, ayer nuevamente se observó grandes cantidades cantidades de basura. En prolongación Trujillo, las bolsas con residuos estaba a cada cuadra.

Jansell Espinoza explicó que de los 16 puntos puntos identificados por OEFA en la última supervisión realizada se evidenció un 90% con acumulación de residuos y un 5% con residuos esparcidos en menor cantidad, al cual se le dio 3 días para la subsanación. También se evidenció que no tienen servicio de barrido en varios sectores la MDT se comprometió a realizar jornadas de limpieza en barrido.

Asimismo tienen 62 puntos donde se reportan residuos acumulados, donde también se les dio 10 días para la subsanación ambas acciones se cumplirán esta semana.

Ante la queja permanente de los vecinos, esta semana la Municipalidad de Huancayo realizará una nueva supervisión de puntos críticos para el inicio del tercer proceso administrativo sancionador a la comuna tambina, y como el incumplimiento es reiterativo, el tema será derivado al procurador municipal, que procederá con las denuncias penales.

Los funcionarios de la comuna tambina, solo han respondido que tienen 3 camiones compactadores para recoger la basura como lo cual, no se puede cumplir. No obstante, pese al anuncio de la llegada de las compactadoras, hasta el momento, nada de los vehículos. Mencionó, que la solución de este problema, ya corresponderá al nuevo alcalde que podría declarar una declaratoria en emergencia.

El responsable de Servicios Públicos de la MDT, David Ramos, no responde a las llamadas sobre el problema de la basura.