Hubo sorpresas en la primera fecha de los partidos de ida de la fase II de la etapa provincial de la Copa Perú en Piura: los favoritos cayeron vencidos.

Mañana se disputan los partidos de vuelta. Todo se define por goles en el score global y en caso de igualdad se irán a los penales.

Clasifican los seis ganadores de cada llave para jugar partidos de ida y vuelta, de donde saldrán los tres equipos clasificados a la etapa departamental.

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CON VENTAJA

Racing FC. venció 1-0 a San Antonio en el Estadio Zoilo Alama de Palominos, en Tambogrande. Un cotejo muy disputado de principio a fin, donde los últimos minutos fueron emocionantes y el campeón distrital piurano, San Antonio, era en el gran favorito.

Por su parte, el equipo de Sinchi Roca jugando de local en el mismo estadio, no pudo con Loma Negra y cayó 1-2. Mientras tanto, en el estadio de Las Lomas, el favorito Joel Merino que jugaba de local perdió por 1-0 ante Defensor La Unión.

En el estadio de La Unión, Santa Rosa de Canizal cayó por 2-1 ante su similar de Águila Roja. El equipo de Pozo de los Ramos no tuvo piedad y goleó 4-0 a Águila Juvenil en el partido jugado en el estadio 27 de Julio de Cura Mori.

Y en el estadio Manco Inca de Castilla, Defensor Túpac Amaru y Piura Jr. no pudieron hacerse nada y empataron 0-0. Aquí nada está definido.