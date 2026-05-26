Racing FC. ganó al favorito San Antonio en la Copa Perú en Piura
Racing FC. ganó al favorito San Antonio en la Copa Perú en Piura

Hubo sorpresas en la primera fecha de los partidos de ida de la fase II de la etapa provincial de la en Piura: los favoritos cayeron vencidos.

Mañana se disputan los partidos de vuelta. Todo se define por goles en el score global y en caso de igualdad se irán a los penales.

Clasifican los seis ganadores de cada llave para jugar partidos de ida y vuelta, de donde saldrán los tres equipos clasificados a la etapa departamental.

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CON VENTAJA

Racing FC. venció 1-0 a San Antonio en el Estadio Zoilo Alama de Palominos, en Tambogrande. Un cotejo muy disputado de principio a fin, donde los últimos minutos fueron emocionantes y el campeón distrital piurano, San Antonio, era en el gran favorito.

Por su parte, el equipo de Sinchi Roca jugando de local en el mismo estadio, no pudo con Loma Negra y cayó 1-2. Mientras tanto, en el estadio de Las Lomas, el favorito Joel Merino que jugaba de local perdió por 1-0 ante Defensor La Unión.

En el estadio de La Unión, Santa Rosa de Canizal cayó por 2-1 ante su similar de Águila Roja. El equipo de Pozo de los Ramos no tuvo piedad y goleó 4-0 a Águila Juvenil en el partido jugado en el estadio 27 de Julio de Cura Mori.

Y en el estadio Manco Inca de Castilla, Defensor Túpac Amaru y Piura Jr. no pudieron hacerse nada y empataron 0-0. Aquí nada está definido.

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