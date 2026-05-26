Los programas de canto e imitación le dieron esa exposición mediática del que siempre estará agradecida, por eso, Ruby Palomino nunca tendrá palabras negativas sobre este tipo de producciones televisivas.
Hoy, que algunos buscan descalificar a realities como “Yo Soy” y “La Voz”, la cantante considera que son ventanas de visibilidad que permiten a los artistas emergentes darse a conocer y desestima la idea de que estos formatos dañan a la industria musical.
“Yo Soy, por ejemplo, es una ventana para muchos artistas que siempre han tenido ese don para imitar a otros, además es un trabajo muy duro. A mí me dio una exposición alucinante para que la gente me pueda conocer. Después de imitar a Pink me presenté en otro concurso que se llamaba La Banda y luego en La Voz, donde la gente ya más o menos me conocía, sabía quién era”, afirma la cantante.
Hay quienes dicen que esos programas no aportan nada al desarrollo de la industria musical.
El poco desarrollo de nuestra industria va más allá de eso, tienen que ver muchos otros factores, por ejemplo, como sociedad no tenemos la cultura de apoyarnos unos a otros. En otros países son más abiertos a escuchar música nueva y no pasa como acá, tú vas a un festival de rock y siguen tocando las bandas temas de hace 25, 30 años, y tampoco se invita a otro artista que tiene proyectos propios porque también existen argollas. Tiene que ver cómo nosotros ya estamos educados culturalmente y también, siempre estamos metiéndonos cuchillo.
¿Qué se debería tomar en cuenta para mejorar la situación de los cantantes y las bandas peruanas?
Si nos está preocupando cómo está la industria, desde ahí ya estamos avanzando un pasito y lo siguiente sería educar a nuestros hijos y a nosotros mismos a escuchar cosas nuevas. Ahorita están saliendo artistas con propuestas frescas y hay que darnos el lujo de escuchar y decir: ‘Esto me gusta y esto no’, pero dar la oportunidad. Además, son muy pocos los medios que apoyan, uno saca una canción nueva y tienes que pagar la producción musical y del video y cuando vas a pedir el apoyo te exigen un cover.
Estás por lanzar un álbum con temas de Chabuca Granda en ritmos como el rock y el blues...
Ahorita nos encontramos en plena producción de la portada, tras el proceso de remasterizado, porque es un disco que se grabó hace cinco años. Estoy realmente apostándolo todo, porque aparte de que me enamoré de las letras y de la poesía de Chabuca, para mí significa un proyecto muy grande. Han participado en los temas talentos como el del recientemente fallecido Lucho González y de Óscar Stagnaro, entre muchos otros.
Siempre estás apostando por cosas nuevas, siempre un paso adelante y fiel a tus raíces.
Todos nos vamos a ir para la otra en algún momento, no sabemos cuándo ni cómo, pero de lo único que tenemos certeza es de cómo vivimos el día a día. Yo tengo mis propias heridas, mis traumas, mis luchas internas y a pesar de eso, todos los días quiero saber que estoy aportando algo a mi pasión porque eso nadie me lo va a quitar. O sea, entonces yo sí creo firmemente de que en algún momento de estar como un dedo hincando las cosas se dan. Tengo el permiso de los hijos de Chabuca Granda que han escuchado todo el disco y les ha encantado. Esperemos que le vaya super bien.
Mientras esperamos el álbum con temas de Chabuca Granda, lanzaste un tema inédito: “Trono de madera”. Sigues apostando por un repertorio propio...
Ya está en YouTube, está creciendo poquito a poquito y será parte de un disco de música propia que voy a ir soltando. En algún momento tuve una conversación con mi manager, con mi hermana, mi familia, que me dicen: ‘Oye, los artistas a veces se quejan de que no creen en ellos, pero ¿cuándo van a creer ustedes mismos en su propio trabajo?’. Y es verdad, porque nos da miedo de pronto sacar una canción inédita, porque a la gente le gusta el cover y por miedo dejas de invertir en cosas propias. Entonces, hay que buscar un equilibrio, el balance entre entre hacer lo que le gusta a la gente y lo que te gusta a ti.