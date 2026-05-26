La Fiscalía Provincial de Sullana encontró numerosas observaciones en la infraestructura del Estadio Campeones del 36 de esta provincia, lo que impide ser usado.

Entre las observaciones encontradas estarían riesgos estructurales en las tribunas, deficiencias en las salidas de emergencia, vallas y cerco perimétricos en mal estado, falta de medidas de seguridad para el público e instalaciones sanitarias insuficientes.

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CERRADO

Por todo ello sería cerrado y no podrá albergar ni fútbol Copa Perú, ni de la Liga 1 y los clubes tendrán que buscar nuevas localías para sus siguientes encuentros.

Alianza Atlético tiene al Estadio Melanio Coloma y el Atlético Grau apostaría por el estadio de La Matanza, aunque antes deben recibir la aprobación de la Federación Peruana de Fútbol.

Se conoció que el municipio sullanero se reunirá en breve con los actores y la Fiscalía para ver lo relacionado al levantamiento de las observaciones al estadio, que luego será entregado el estadio a la Subregión de Obras para su reconstrucción integral, algo que está estancado desde hace muchos meses y el Gobierno Regional a priorizado otros recintos.