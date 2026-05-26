Agentes de la Policía Nacional intervinieron y detuvieron a un ciudadano venezolano identificado como Richard José Bustamante Herrera, quien contaba con una requisitoria vigente por el delito de homicidio.

El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, precisó que el ciudadano extranjero fue intervenido durante un operativo policial ejecutado en el distrito de Independencia.

Según el alto mando policial, el intervenido se identificó como Leonardo Miguel Morales Colmenares, de nacionalidad colombiana. Sin embargo, al verificar sus datos en el Sistema AFIS, herramienta biométrica utilizada para la identificación de personas, se determinó que dicha identidad no era la correcta.

“Personal policial de la Comisaría de Independencia conduce a este sujeto a nuestro Sistema AFIS, en donde se determina que no era su nombre. Su nombre era Richard José Bustamante Herrera, de nacionalidad venezolana”, declaró el general PNP a RPP.

El jefe policial dijo que Bustamante Herrera registra seis denuncias por tráfico ilícito de drogas, además de una requisitoria vigente por el delito de homicidio.

De acuerdo con el general Morales, el detenido habría utilizado una identidad falsa durante aproximadamente dos años, presuntamente desde que se vio involucrado en el asesinato de una persona en 2023.

En enero pasado, el Poder Judicial sentenció a Bustamante Herrera a 20 años de prisión por su condición de “autor mediato y cómplice primario del delito de homicidio calificado en agravio de Jhonny Bones (35), en el distrito de Independencia”, según señaló el Ministerio Público mediante un comunicado.