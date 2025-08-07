Jaime Freundt, presidente y precandidato presidencial del partido “Salvemos al Perú”, rechazó la alianza con “Ahora Nación” de Alfonso López-Chau, denunciando que el secretario general inscribió la unión de las agrupaciones sin el consentimiento de la comisión política.

En entrevista en Canal N, Jaime Freundt defendió la validez de una revocatoria interna realizada en enero, donde la mayoría del órgano partidario decidió revocar el cargo del dirigente cuya salida fue formalizada oficialmente.

Aunque la inscripción formal ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) sigue pendiente debido a trámites técnicos que pueden tardar varios meses, Freundt aseguró que la decisión interna es válida para la operatividad del partido.

Además, manifestó preocupación por las demoras burocráticas en el sistema electoral, que generan incertidumbre y afectan el funcionamiento de las organizaciones políticas. Según Jaime Freundt, a pesar de la falta de inscripción definitiva, el partido actuará conforme a las decisiones mayoritarias adoptadas desde enero.

Y es que en los últimos días, Salvemos al Perú ha atravesado una crisis interna debido a esta disputa por la alianza con Ahora Nación, donde otras figuras del partido, como su secretario general nacional César Gamboa Cerna, han ratificado la alianza, provocando confrontaciones internas y denuncias entre los dirigentes.

Jaime Freundt y algunos militantes anunciaron que su grupo no participará en alianzas electorales, mientras que el sector liderado por Gamboa sostiene lo contrario, generando confusión sobre la posición oficial del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).