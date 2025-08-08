La Fiscalía presentó una acusación penal contra el reconocido abogado arbitral Humberto Abanto y otros letrados, entre ellos Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias y Emilio Cassina, por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre 2011 y 2015, en el marco del caso “Árbitros de Odebrecht”.

Según el Ministerio Público, este grupo habría manipulado 17 procesos arbitrales para favorecer a la empresa Odebrecht y otras constructoras, a cambio de pagos ilícitos.

La fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, solicitó penas de prisión efectiva que oscilan entre 9 y 25 años y 4 meses por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y otros.

Presuntos sobornos en arbitrajes de obras públicas

Los hechos investigados están vinculados a cinco proyectos de infraestructura:

Interoceánica Sur (tramos 2 y 3)

(tramos 2 y 3) Interoceánica Norte

Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa

Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis

La Fiscalía sostiene que Odebrecht y sus consorcios solicitaban pagos no contemplados en los contratos originales, los cuales eran aprobados mediante laudos arbitrales fraudulentos.

“Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros”, explicó el ente acusador.

Además, señaló que los fondos ilícitos obtenidos eran “convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción”.

Este caso representa la acusación número 27 presentada por el Equipo Lava Jato. Cabe recordar que, en octubre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de Humberto Abanto para archivar el proceso en su contra, manteniéndolo bajo investigación.