El excandidato presidencial de Renovación Popular (RP) Rafael López-Aliaga exhortó ayer a sus simpatizantes a no votar en blanco o viciado ni por el “comunismo de izquierda radical” en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Posición

Durante una conferencia de prensa, el exalcalde de Lima, junto a los virtuales senadores, diputados y parlamentarios andinos de su agrupación, señaló que, ante “el riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical, no somos tibios, somos muy claros”.

Así, aunque evitó mencionar de forma directa su respaldo a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), descartó de plano apoyar la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

López-Aliaga también reafirmó sus críticas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que “es cómplice de este golpe de Estado al Perú y está poniendo en riesgo a nuestro país de entrar a una órbita de la cual están saliendo todos los países de Sudamérica”.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado ni en algún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta constitucional y penal de nuestra patria”, señaló.

La virtual diputada y secretaria general de RP, Norma Yarrow, refrendó lo dicho por López – Aliaga.

“No podemos pedirles votar en blanco, que vicien o que no vayan a votar (...). Antes que todo está nuestra patria, no al comunismo radical, a esa izquierda que quiere atraer a un país empobrecido”, puntualizó.

El virtual senador Francisco Calisto Giampietri también se pronunció en el mismo sentido.

“No podemos mantenernos ambiguos ante el peligro que significa la izquierda radical (...). No podemos viciar el voto ni darle espacio a esta izquierda, que no solo ha buscado destruir al Perú, sino que ha hecho lo mismo en cada país donde ha llegado al poder”, acotó.