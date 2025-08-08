El Poder Judicial autorizó el inicio de un juicio oral contra el exministro del Interior, Juan Carrasco, por presuntas irregularidades en su designación durante el gobierno de Pedro Castillo.

La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien remitió el expediente a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para fijar fecha y hora del proceso, según informa RPP.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos pidió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación por dos años y cuatro meses contra Carrasco, acusándolo de aceptación ilegal del cargo y falsedad genérica en agravio del Estado. La Procuraduría General del Estado exige, además, el pago de cien mil soles como reparación civil.

En el auto de enjuiciamiento, se aprobó la citación como testigos de Pedro Castillo, Guido Bellido, Zoraida Ávalos, Jorge Chávez Cotrina, entre otros. Estas declaraciones buscarán esclarecer si Carrasco asumió el cargo mientras aún ejercía como fiscal en actividad, hecho que, según la Fiscalía, contravendría la ley.