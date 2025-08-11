Carlos A. Mannucci continúa imparable y goleó 4-1 a Deportivo Moquegua, en el Estadio Mansiche, por la cuarta fecha del Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco.

SUPERIOR

Desde el pitazo inicial el cuadro tricolor de la mano de Willyan Mimbela buscaba abrir el marcador.

Cuando se jugaban los 34 minutos, el colombiano Léiner Escalante apareció por la banda izquierda para sacar un centro al corazón del área y el goleador Ítalo Regalado no perdonó, le pegó de derecha y envió el balón al fondo del arco de Renzo Figueroa para anotar el primer tanto del cuadro trujillano.

Sobre los 39′, el mediocampista Javier Núñez sacó un pase largo para que Regalado controle el balón de pecho y luego defina de una derechazo para marcar el segundo tanto.

LIQUIDA

En la parte complementaria, a los 50′, Escalante trepó por el sector izquierdo, se metió al área, sacó un centro venenoso y en el área Núñez conectó el esférico de derecha para decretar el tercer tanto carlista.

Seis minutos más tarde, el extranjero Escalante se encargó de sentenciar el duelo y anotar el cuarto gol en el Mansiche.

El cuadro moqueguano encontró el descuento en los pies de Jeferson Collazos desde el lanzamiento de los doce pasos a los 67′.

ASÍ MARCHAN

Bentín Tacna Heroica es líder del Grupo A con 7 puntos. Luego, le siguen Mannucci (6), Deportivo Moquegua (5), Universidad César Vallejo (4) y FC Cajamarca (3).