Triunfo sufrido. Cuando parecía que la Universidad César Vallejo dejaba escapar puntos jugando en el Estadio César Acuña, empataba 2-2 ante Bentín Tacna Heroica hasta los 90 minutos, lo terminó ganando por 4-2 en el epílogo del cotejo por la fecha 4 del Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco.

GOLPEA

El “Poeta” dominó por completo los primeros 45 minutos, pero no pudo vencer la resistencia del arquero del cuadro tacneño Michael Sotillo.

Cuando se jugaban los descuentos, apareció Alfredo Rojas para tocarle el balón para Édgar Santillán, quien sacó el centro y en el área no perdonó Mauricio Malpartida para pegarle de izquierda y enviar el balón al fondo de Máximo Rabines. Era el 1-0 para la visita.

DE IDA Y VUELTA

En la segunda mitad, sobre los 46’, el argentino Danilo Carando fue derribado por Sotillo. El árbitro Jordi Espinoza cobró penal. Carando tomó el balón, le pegó, pero Sotillo le atajó el remate.

Sin embargo, a los 50’, el ariete Alexis Rojas de un derechazo se encargó de poner el 1-1.

César Vallejo buscaba el triunfo. El experimentado Adrián Ascues sacó un zapatazo desde fuera del área y el esférico se terminó estrellando en el travesaño.

Corrían los 56’ y el defensa Renato Suárez se ganó la roja. El cuadro tacneño se quedaba con 10 hombres.

Y a los 81’, Leandro Díaz con un fuerte testazo anotaba el segundo tanto para el cuadro azul.

En la siguiente jugada, el trujillano Alejandro Ramírez desbordó por la banda izquierda, envió un centro y en el área Guillermo Grández con golpe de cabeza anotaba el 2-2.

En los descuentos, Carando de cabeza ampliaba el marcador a 3-2 a los 91’. Luego, a los 96’, Ascues infló las redes y selló el triunfo vallejiano.

ASÍ MARCHA

Con este triunfo, César Vallejo suma 4 puntos y escala hasta la tercera casilla de su serie. Mientras tanto, Bentín Tacna Heroica es líder con 7 unidades.