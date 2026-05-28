El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentará este viernes 29 de mayo los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.

La información permitirá conocer cuántos habitantes tiene actualmente el país y cómo ha evolucionado la población peruana en los últimos años, tras los efectos de la pandemia y los recientes procesos migratorios.

Durante la ceremonia oficial se revelarán indicadores vinculados al crecimiento poblacional, la composición por sexo y edad, la densidad demográfica y la distribución territorial de la población en los distintos departamentos del país.

Resultados servirán para diseñar políticas públicas

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó la importancia de los resultados censales para la planificación nacional.

“Los resultados censales permitirán contar con información actualizada y confiable para comprender cómo ha cambiado la población peruana y contribuirán a una mejor planificación del desarrollo del país”, señaló el funcionario.

El organismo precisó que los datos servirán como base para la formulación de políticas públicas, programas sociales y decisiones de inversión en diferentes sectores.

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Censos se realizaron con herramientas digitales

Los Censos Nacionales 2025 se ejecutaron entre agosto y octubre de 2025 mediante el uso de dispositivos digitales y herramientas tecnológicas.

Según el INEI, la incorporación de tecnología permitió optimizar la recolección de información, fortalecer la cobertura censal y mejorar la calidad de los datos obtenidos.

El proceso incluyó el XIII Censo de Población, el VIII Censo de Vivienda y el IV Censo de Comunidades Indígenas.

Se esperan cambios demográficos tras pandemia y migración

Entre los principales aspectos que se analizarán destacan los cambios demográficos y sociales ocurridos en el país durante los últimos años.

Especialistas consideran que los resultados permitirán identificar variaciones en la distribución poblacional, urbanización, envejecimiento de la población y dinámicas migratorias internas y externas.