La presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, Martha Ruelas, señaló que en las próximas horas la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz) emitirá un comunicado rechazando los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y agricultores.

“Nos sentimos bastante mortificados, muy molestos, la verdad, porque el gobierno creo que se burla de nosotros y no nos toma en cuenta a los dirigentes arroceros”, indicó.

La arrocera señaló que en la reunión sostenida ayer no participaron los dirigentes de Conarroz, quienes mantienen la huelga indefinida desde el lunes.

Ruelas indicó que el pliego de reclamos consiste en la declaración del estado de emergencia al sector arrocero nacional, además de exigir el cierre de importaciones de arroz para certificar la sobreimportación de este producto.

El tercer punto exigido es incrementar las compras estatales para el sector arrocero, y pese al anuncio de compra de 100 millones de soles, Ruelas indicó que los detalles técnicos no se dieron a conocer y, más aún, que esta compra se realizará de manera progresiva.

“¿Los 100 millones van a ser destinados a dónde? Seguramente pagar personal, pagar técnicos para que vayan a capacitar a los agricultores. Ahorita necesitamos que el Estado compre arroz, así como lo hacen otros gobiernos, que compre arroz para aquellos que tengan ya en los almacenes de diferentes regiones”, puntualizó.

La dirigente también indicó que la medida de lucha no se levantará, sobre todo en las regiones de San Martín, de Ucayali, de Huánuco, de Ancash, de Piura, y Lambayeque, mientras que en Arequipa se dio una tregua, pero que en los próximos días se estarán anunciando las acciones que se tomarán.