Tres partidos y solo 4 puntos ha logrado hasta el momento Atlético Grau, que los hinchas comienzan a impacientarse, pues hoy no supo aprovechar a su rival que jugaba con 1 hombres y se dejó empatar en el minuto final ante el Club Garcilaso del Cusco.

Los albos a pesar de tener el dominio del balón, no supieron concretar los goles, con una ofensiva inoperante y dejaron que el rival tuvieran un mejor despliegue en el campo de juego

Los goles fueron anotados todos en el segundo tiempo por Raúl “la pulga” Ruidíaz (de penal), y por el cusqueño Kevin Sandoval que buscó con empeño hacerle daño a la defensa local..

PUEDES VER: Liga 1: Lamento en Atlético Grau tras derrota ante Universitario de Deportes

APÁTICO

Un primer tiempo donde el cuadro de Ángel Comizzo amplió su dominio por varias zonas, pero sin conseguir hacer daño, pues sus delanteros estuvieron opacos a la hora de la definición.

Ambos porteros, Patricio Álvarez (Grau) y Zubczuk (Garcilaso) tuvieron arduo trabajo para contener los balones que lanzaban los atacantes de ambos equipos, aunque sin la potencia requerida cromo para convertirlos en gol.

Ya en el complemento y con el ingreso de Elsar Rodas, Juan Garro y Aldair Vásquez en algo mejoró el accionar de los albos. Hasta que en el minuto 50, el árbitro Víctor Cori sancionó una falta dentro del área contra Ruidíaz y que unos minutos después lo convertiría el mismo.

A los 77´ la visita se quedó con un hombre menor ante la expulsión de Erick Canales por una patada sin balón a Rafael Guarderas. Cinco minutos después el árbitro sanciona penal a favor del Grau por foul a Vásquez en el área, pero el VAR le hace conocer al referí que previo a ello Neri Bandiera le comete falta al defensor cusqueño Salazar, por lo que anula el penal y sanciona con tarjeta roja a Neri Bandiera.

Pero cuando nado se jugaban los 90+4´ Kevin Sandoval que nunca bajó los brazos y no perdona nada, tras servicio de Beltrán de media chalaca, define bien venciendo a Álvarez.

MIRA ESTO: Copa Perú: Etapa Nacional con nuevo formato y se jugará con 64 equipos

HINCHADA

Al término del partido la afición reacción muy molesta, pues consideran que futbolísticamente fue muy bajo el accionar del cuadro albo, que dirige el técnico Ángel Comizzo, a quien los aficionados, le piden que deje el equipo, así como varios de sus jugadores que regalan puntos en casa.

“Para mi fue un pésimo partido, sin garra ni pundonor que no marcaron la diferencia en un partido donde se pudo obtener otro resultado. Pido a la directiva que traiga nuevos jugadores o busque a piuranos, que suden la camiseta”.

En la próxima fecha, los albos irán de visita a Andahuaylas para jugar contra Los Chankas.