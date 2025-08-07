Una derrota que duele sufrió el cuadro “Churre” de Alianza Atlético quien perdió el invicto en el Torneo Clausura al caer derrotado por 2-0 ante Deportivo Binacional, que de paso le cortó la racha de triunfos.

El equipo local fue superior ante los sullaneros en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca en el partido por la fecha 4, quien sea de paso también logró romper una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar.

PUEDES VER: Liga 1: Atlético Grau se deja empatar en el último minuto de Garcilaso del Cusco

LOS GOLES

Desde el pitazo inicial los locales se adueñaron del balón y se vieron favorecidos desde el minuto 10 cuando fue expulsado el “Churre” Stefano Fernández por una infracción de último hombre.

Cuatro minutos después Michael Rasmussen consigue el primer tanto al ejecutar un gran tiro libre que se coló a un ángulo inalcanzable del portero Diego Melián. El segundo tanto llegaría en los siguientes minutos en una jugada colectiva de Lucas Rodríguez quien asistió a Franchesco Flores para decretar el 2-0.

El la etapa complementaria Alianza Atlético, con un jugador menos jugó en forma conservadora y sin generar peligro en la portería rival, mientras que Binacional supo sostener muy bien el resultado.

En la próxima jornada los “Churres” reciben al equipo de UTC de Cajamarca en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, el lunes 11, desde las tres de la tarde.