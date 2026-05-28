El Día Internacional de la Hamburguesa ya se vive en Lima con nuevas propuestas gastronómicas, promociones especiales y sabores poco convencionales. Diversas hamburgueserías han preparado lanzamientos y actividades para celebrar este 28 de mayo, fecha dedicada a uno de los platos más populares del mundo.

Desde hamburguesas con manjar blanco y pistacho hasta versiones con whiskey y croissant, las marcas buscan atraer a los fanáticos de las burgers con experiencias diferentes y ediciones limitadas.

Smash N’ Go anuncia festival burger en Comas

La hamburguesería Smash N’ Go, ubicada en Lima Norte, realizará el “Smash Fest” durante todo mayo con promociones y actividades dirigidas a los amantes de las hamburguesas.

El evento principal será este 28 de mayo e incluirá 50% de descuento en la segunda hamburguesa, música en vivo con DJ, activaciones, premios y dinámicas para los asistentes.

La marca, que opera en la avenida Trapiche Lote 4, en Comas, se ha convertido en uno de los locales gastronómicos con mayor crecimiento en esa zona de Lima.

Carnívoro presenta hamburguesas con manjar blanco y chimichurri

La cadena Carnívoro lanzó dos hamburguesas de edición limitada por el Día de la Hamburguesa: “La Manjar Burger” y “La Chimi Burger”.

“La Manjar Burger” incluye carne de 150 gramos, queso edam, manjar blanco, tocino crocante y salsa especial de la casa. En tanto, “La Chimi Burger” combina carne de 150 gramos, queso cheddar, tocino, mayonesa de chimichurri y cebolla roja.

Además, la marca presentó la “Jack Daniel’s Cheesy Onion”, preparada con queso cheddar, pepinillos y cebolla caramelizada con Jack Daniel’s Honey Tennessee.

Las promociones estarán disponibles del 25 al 31 de mayo en los 16 locales de Carnívoro en Lima, con combos desde S/ 28.90.

Big Bro Burger apuesta por sabores europeos y pistacho

Big Bro Burger también se suma a las celebraciones con nuevos conceptos inspirados en tendencias europeas.

Los creadores de la marca, Bruno Gonzales y Omar Gonzales, desarrollaron una “Pistacho Burger” con combinación dulce-salada, además de otras propuestas como la “Croissant Burger”.

La propuesta gastronómica de Big Bro mantiene el concepto de “dipeo” con diferentes salsas, entre ellas BBQ, Full Cheddar y Hot de Aguaymanto.

El local de Big Bro Burger está ubicado en la calle Andrés Reyes 437, en San Isidro.