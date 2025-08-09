El “Pep” José Soto asumió la dirección técnica de Deportivo El Inca de Chao para afrontar la etapa departamental de la Copa Perú y con el objetivo de guiarlo a llegar a la Liga 2.

Soto fue presentado por Javier Mendoza, presidente de El Inca, y dirigió su primer entrenamiento de cara al duelo de este domingo 10 de agosto ante Municipal de Pataz por la cuarta fecha del cuadrangular departamental de la Copa Perú.

“El Club Deportivo El Inca le da la más cordial bienvenida a nuestro nuevo director técnico ‘Pepe’ Soto y a su asistente Pablo Pérez, quienes se suman para guiarnos con su experiencia, pasión y compromiso hacia nuevas victorias”, así lo anunciaron en sus redes oficiales el club que representa a la provincia de Virú.

El debut

El estratega, que viene de dirigir a Deportivo LLacubamba en la Liga 2, llega con el objetivo de salir campeón departamental y llevar a El Inca a la nacional del fútbol macho.

El plantel de Deportivo El Inca visita este domingo a Municipal de Pataz, desde las 3:45 de la tarde, en el Estadio Municipal de Huamachuco.