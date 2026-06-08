La Orquesta Filarmónica de Lima presentará “Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia”, el tercer concierto de su Temporada 2026, el 27 de junio a las 8:00 p. m. en el Auditorio Central de la Universidad de Lima, en Santiago de Surco.

La velada estará dirigida por la maestra venezolana Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, quien llega a Lima como directora invitada.

Programa con Mozart, Sibelius y Stravinsky

El concierto incluirá la Obertura de Così fan tutte y la Sinfonía n.º 35 “Haffner”, de Wolfgang Amadeus Mozart. Tras el intermedio, la orquesta interpretará Valse triste, de Jean Sibelius.

El cierre estará dedicado a Igor Stravinsky con la Suite Pulcinella, obra asociada al lenguaje neoclásico del compositor ruso y eje artístico de la presentación.

Elisa Vegas como directora invitada

Elisa Vegas ha desarrollado una trayectoria vinculada a la dirección orquestal y a proyectos de impacto cultural en América Latina. En 2020 fue reconocida como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial.

Con esta presentación, la Orquesta Filarmónica de Lima continúa su programación anual y refuerza su apuesta por repertorios sinfónicos universales y artistas invitados internacionales.